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Минюст США: разбирательство в отношении бывшего и. о. главы ФБР Маккейба прекращено

В Министерстве юстиции США заявили, что ему не будут предъявлены обвинения

ВАШИНГТОН, 14 февраля. /ТАСС/. Уголовное разбирательство в отношении бывшего исполняющего обязанности директора Федерального бюро расследований (ФБР) США Эндрю Маккейба прекращено, обвинения ему предъявлены не будут. Об этом сообщило в пятницу Министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции генеральной прокуратуры.

Маккейб был уволен в марте 2018 года. Президент Дональд Трамп и члены Конгресса США от правящей Республиканской партии обвиняли его в политической ангажированности. Маккейб ранее признал, что именно он, будучи исполняющим обязанности главы ФБР, отдал приказ о проведении двух расследований в отношении Трампа в период избирательной кампании 2016 года.

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