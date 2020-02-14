В Госдепартаменте утверждают, что Россия занимает "деструктивную" позицию в СБ ООН

МЮНХЕН, 14 февраля. /ТАСС/. Госдепартамент США считает, что Россия "все время" занимает "деструктивную" позицию в Совете Безопасности (СБ) ООН. С таким утверждением выступил в пятницу помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер в ходе интернет-брифинга для журналистов, транслировавшегося из Мюнхена.

Прямого ответа на вопрос корреспондента ТАСС, считают ли в Вашингтоне полезной идею организации саммита лидеров стран - постоянных членов Совета Безопасности - России, Франции, Великобритании, США и Китая, американский дипломат не дал. Прежде всего он отметил, что на площадке ООН "диалог уже идет". При этом Купер выступил с утверждением, что "было бы полезным, <...> чтобы постоянный представитель России не занимал постоянно деструктивную позицию и не налагал вето на ту работу, которая уже ведется <…> на потенциально плодотворной платформе для диалога".

В прошлой республиканской администрации Джорджа Буша - младшего Купер, согласно его официальной биографии, был заместителем представителя США в СБ ООН.

23 января, выступая на Всемирном форуме памяти Холокоста, президент РФ Владимир Путин предложил созвать в 2020 году саммит "пятерки" постоянных членов СБ ООН. Как сообщил позже глава МИД РФ Сергей Лавров, Китай и Франция поддержали эту инициативу.

Директор Департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев заявил журналистам, что такая встреча могла бы пройти на полях юбилейной сессии Генассамблеи ООН в сентябре в Нью-Йорке, но конкретных договоренностей об этом пока нет.