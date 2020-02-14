Мадуро обвинил президента Бразилии в подготовке военного вторжения

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 14 февраля. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в пятницу обвинил своего бразильского коллегу Жаира Болсонару в подготовке вооруженного вторжения в Венесуэлу.

"Болсонару втягивает вооруженные силы Бразилии в военный конфликт против Венесуэлы", - заявил глава государства в ходе пресс-конференции. Он также предупредил, что Каракас располагает доказательствами подготовки на территории Бразилии террористических групп для совершения вооруженных вылазок на территории Боливарианской Республики.

Мадуро напомнил о том, что власти соседней страны предоставили статус беженцев скрывшимся на территории Бразилии с оружием пятерым венесуэльским дезертирам, атаковавшим воинскую часть в Луэпе 22 декабря 2019 года, в результате чего погиб один солдат ВС Венесуэлы. "Правительство Болсонару предоставило им политическое убежище, зная, что в их отношении имеется приговор, что они признались в нападении на воинскую часть", - утверждает он.

Мадуро также заявил, что власти Колумбии оказывают поддержку группам наемников, которые собираются атаковать Венесуэлу. "Группы террористов и наемников проходят подготовку в Колумбии с целью развязать войну против Венесуэлы. [Президент Колумбии] Иван Дуке стоит за всем этим", - заявил он.

Президент Венесуэлы повторил, что выступает за восстановление отношений с Боготой. "Я ратифицирую свое предложение для всей Колумбии по упорядочению и восстановлению политических и дипломатических каналов, основанных на уважении", - отметил Мадуро.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.