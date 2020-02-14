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Пентагон не ведет разбирательства в отношении Виндмана, давшего показания против Трампа

В Министерстве обороны США заявили, что полковник Видман должен был по плану вернуться в Армию США и его взяли назад

ВАШИНГТОН, 14 февраля. /ТАСС/. Министерство обороны США не ведет никакого разбирательства в отношении подполковника Александера Виндмана, давшего показания против президента США Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента. Об этом заявил в пятницу министр Армии США Райан Маккарти, выступая в Национальном клубе печати в Вашингтоне.

"Полковник Видман должен был по плану вернуться в Армию США <...>, мы взяли его назад", - сказал он. "Никакого разбирательства в его отношении не ведется ", - добавил Маккарти.

Виндман был уволен из Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома 7 февраля и переведен обратно в Пентагон, откуда он был изначально прикомандирован. Президент США Дональд Трамп в связи с этим заявил, что теперь "военные могут поступать с ним так, как захотят". Он фактически утвердительно ответил на вопрос о том, следует ли подвергнуть Виндмана какому-то дисциплинарному взысканию.

Поводом для начала процедуры импичмента послужили предположения об оказании Трампом в телефонном разговоре давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе администрации США избраться на второй срок в 2020 году. Сенат, в котором республиканцы имеют большинство, 5 февраля оправдал Трампа по всем статьям обвинения.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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