Министр Армии США назвал соглашение с талибами первым шагом политического урегулирования

ВАШИНГТОН, 14 февраля. /ТАСС/. Договоренности о "снижении уровня насилия" на всей территории Афганистана, достигнутые властями США и представителями радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), являются первым шагом на пути достижения политического урегулирования. Об этом заявил в пятницу министр Армии США Райан Маккарти, выступая в Национальном клубе печати в Вашингтоне.

"Это первый шаг в процессе достижения политического решения [конфликта]. На это потребуется несколько недель, но это очень хороший знак, что мы движемся по пути политического решения", - сказал он.

Ранее о достижении договоренностей сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источники из числа официальных лиц США. По их словам, договоренности могут вступить в силу "очень скоро". Предполагается, что в течение десяти дней после завершения данного периода должен начаться межафганский диалог. Одной из его тем, как ожидается, будет будущее политическое устройство страны.

Как отметили источники агентства, договоренности, о которых идет речь, могут создать условия для вывода американских войск из Афганистана. Агентство констатировало, что госсекретарь США Майкл Помпео и глава Пентагона Марк Эспер в пятницу встретились с президентом Афганистана Ашрафом Гани на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что Вашингтон и "Талибан" могут вскоре объявить о договоренностях. Американский лидер добавил, что США "хотели бы вернуть своих военных домой" из Афганистана.