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Мюнхенская конференция по безопасности — 2020

Американский сенатор предложил создать Международный банк ядерного топлива

Линдси Грэм заявил, что это могло бы стать заменой Совместному всеобъемлющему плану действий, который ограничивает ядерные разработки Тегерана

МЮНХЕН, 14 февраля. /ТАСС/. Международный банк ядерного топлива мог бы заменить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), ограничивающий ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. Такое мнение высказал в пятницу председатель юридического комитета Сената Конгресса США Линдси Грэм (республиканец, от штата Южная Каролина) на ежегодной 56-й Мюнхенской конференции по безопасности. Он участвовал в дискуссии на круглом столе на тему "Западные ценности в мире: многосторонние подходы в меняющемся мире".

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По его мнению, администрация США "должна представить свое видение того, что она хочет получить вместо СВПД". "Можно было бы заменить это соглашение на создание международного банка ядерного топлива, - пояснил он. - Он мог бы находиться во Франции или же в другом месте. Все арабские страны и иранцы могли бы иметь все возможности в области атомной энергетики, но топливные элементы производились бы за пределами этого региона, поставки ядерного топлива были бы гарантированы, и никто не имел бы необходимости создавать возможности для его обогащения".

Соглашение о СВПД было заключено Ираном с постоянными членами Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германией в 2015 году. Сделка ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. Иран обязался в течение 15 лет не обогащать уран более чем на 3,67% и поддерживать запасы обогащенного урана на уровне, не превышающем 300 кг, а также не сооружать дополнительные тяжеловодные реакторы, не накапливать тяжелую воду и не заниматься разработкой ядерного взрывного устройства.

В мае 2018 года США объявили о выходе из СВПД и ввели против Ирана экономические санкции. Ровно через год - 8 мая 2019 года - президент Ирана Хасан Роухани объявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке.

Теги
СШАИранМюнхенская конференция по безопасности — 2020
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