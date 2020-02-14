Группа ветеранов из США примет участие в мероприятиях по случаю Дня Победы в России

НЬЮ-ЙОРК, 14 февраля. /ТАСС/. Группа ветеранов Второй мировой войны посетит в начале мая Россию и примет участие в мероприятиях по случаю Дня Победы. Об этом сообщил ТАСС в пятницу президент неправительственного фонда The Greatest Generations Foundation, который организует поездку, Тимоти Дэвис.

"Планируется, что мы будем находиться в России со 2 мая по 13 мая", - отметил он. По словам Дэвиса, ожидается, что в состав группы войдут 12 американских участников Второй мировой войны. Младшему из них 96 лет, а самому старшему - 103 года. Все они "участвовали в боях на Западном фронте", уточнил Дэвис. Он пояснил, что фонд впервые организует такую поездку.

Как отметил Дэвис, первые четыре дня американские ветераны проведут в Санкт-Петербурге, затем на трое суток отправятся в Волгоград, а еще пять дней будут находиться в Москве. В каждом из городов они будут встречаться с ветеранами Великой Отечественной войны. "Ветераны также посетят несколько школ, чтобы рассказать о том, что пережили во время войны, о тех жертвах, которые принесли многие, о том, как важна память", - сообщил Дэвис.

Президент фонда констатировал, что "посчитал необходимым привлечь внимание к Восточном фронту". "Если бы не герои советской Красной армии, союзники на Западном фронте не победили бы немцев", - подчеркнул Дэвис.

Как он констатировал, фонд выступает в поддержку "вечных принципов мира и справедливости", привлекая внимание к самоотверженности, проявленной ветеранами, в надежде, что будущие поколения не забудут принесенных жертв. The Greatest Generations Foundation организует поездки американских ветеранов в страны, где они участвовали в боях.