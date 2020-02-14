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Райан Маккарти: у США и Филиппин есть время на решение вопроса с военным договором

Министерство иностранных дел Филиппин ранее уведомило США о расторжении договора об иностранных вооруженных силах

ВАШИНГТОН, 14 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Филиппины способны выработать взаимоприемлемое решение по договору об иностранных вооруженных силах, который Манила решила расторгнуть. Такое мнение выразил в пятницу министр Армии США Райан Маккарти, выступая в Национальном клубе печати в Вашингтоне.

"Мы находимся в процессе обсуждения. У нас есть порядка 175 дней, чтобы решить этот вопрос дипломатическими методами. Я думаю, что мы можем выработать конечное решение, которое будет устраивать обе стороны с политической точки зрения", - заявил он.

Министерство иностранных дел Филиппин ранее уведомило США о расторжении договора об иностранных вооруженных силах. Как отмечает газета "Манила буллетин", соглашение прекратит свое действие через 180 дней с момента получения Вашингтоном данного письма.

Американский президент Дональд Трамп заявил в среду, что не возражает против того, чтобы Филиппины расторгли договор. По его словам, это позволит Вашингтону сэкономить значительные средства.

О решении прекратить действие соглашения президент Филиппин Родриго Дутерте объявил еще в январе, после отказа Вашингтона выдать визу филиппинскому сенатору Рональду дела Росе. Такой шаг рассматривается президентом как вмешательство во внутренние дела Манилы. Американский закон о бюджете, подписанный президентом Дональдом Трампом в начале января, включает в себя положение о запрете на въезд в США филиппинским чиновникам, связанным с судебным процессом против оппозиционного политика Лейлы де Лимы. Это положение было применено в отношении филиппинского сенатора Рональда дела Росы.

Теги
СШАФилиппины
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