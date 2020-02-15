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Хафтар: прекращение огня наступит лишь после ликвидации терроризма и выдворения наемников

Командующий Ливийской национальной армией заявил, что они не прекратят бороться с террористическими группировками и изгонят их из страны

КАИР, 15 февраля. /ТАСС/. Мир и прекращение огня станут возможны в Ливии только после ликвидации террористов и вооруженных группировок, а также выдворения направляемых в страну Турцией наемников. Об этом, как передает новостной портал Аfrigate news, заявил в пятницу командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар в своем послании, адресованном участникам организованной в городе Бенгази многотысячной акции протеста против турецкого вторжения.

В своей речи, обращенной к протестующим на площади Киш, он пообещал президенту Турции Тайипу Эрдогану, что "Ливия станет могилой для террористов и его наемников", напомнив о судьбе экстремистских группировок в Бенгази, Дерне, южном регионе и "нефтяном полумесяце" (побережье залива Сирт, где находятся основные терминалы, используемые для экспорта углеводородов - прим. ТАСС). "Мир не наступит в нашей стране, пока не будут разгромлены, разоружены и выдворены вооруженные милиции, а также наемники, которых Эрдоган отправил в Ливию, - отметил Хафтар. - Даже если предатели призовут всех наемников мира, Ливийская национальная армия не остановится, пока Триполи не вернется в лоно родины. Мы не будем идти на компромисс или пренебрегать тем, ради чего жертвуют своими жизнями наши сыновья, и мы не отступим от наших принципов, пока Триполи не станет свободной, безопасной и миролюбивой столицей всех ливийцев".

"Мы не прекратим бороться с террористическими группировками и изгоним их из страны, и только в этом случае будет объявлено о постоянном прекращении огня, - подчеркнул фельдмаршал. - Наши войска находятся у самого сердца Триполи, освобождение столицы не за горами".

В Бенгази (1000 км к востоку от Триполи), а также ряде других восточных городов страны в пятницу прошли массовые демонстрации, участники которых выступили с осуждением вмешательства Турции и оказываемой Эрдоганом помощи силам, воюющим против ЛНА на стороне заседающего в столице Правительства национального согласия (ПНС) премьера Фаиза Сарраджа. В то же время манифестанты скандировали лозунги в поддержку Палаты представителей (постоянный избранный парламент) и армии в войне против терроризма и незаконных вооруженных формирований бывших ополченцев.

В Ливии уже не первый год параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА. 19 января в Берлине прошла посвященная Ливии конференция на уровне глав государств и правительств, в том числе РФ. В итоговом документе ее участники призвали к прекращению огня, обязались воздержаться от вмешательства в дела Ливии, предложили создать единое правительство и запустить реформы для восстановления государственности, разрушенной интервенцией НАТО девять лет назад.

Теги
ТурцияЛивияХафтар, Халифа
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