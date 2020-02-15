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Трамп сообщил о возведении участка новой стены длиной 200 км на границе с Мексикой

По словам президента США, стена окрашена в черный цвет, благодаря чему она нагревается на солнце и "к ней практически невозможно прикоснуться"

ВАШИНГТОН, 15 февраля. /ТАСС/. Протяженность участков новой стены, возведенной на американо-мексиканской границе, на данный момент составляет порядка 200 км. Об этом сообщил в пятницу президент США Дональд Трамп, выступая перед представителями пограничной службы страны в Вашингтоне.

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"Уже возведено порядка 122 миль (196,3 км - здесь и далее прим. ТАСС) стены на границе. К концу года у нас будет более 400 миль (643 км), а вскоре после этого у нас будет 500 миль (804 км)", - рассказал глава государства, добавив, что ограждения возводятся в разных районах южной границы. По его словам, за последнее время "случаи незаконного пересечения границы упали на 75%".

Как утверждал Трамп, "стена окрашена в черный цвет, благодаря чему она нагревается и не позволяет" взобраться на нее. "К ней практически невозможно прикоснуться, <...> ее нагревает солнце, и черный цвет поглощает тепло", - пояснил глава вашингтонской администрации. "Эта система максимально эффективна. Практически невозможно взобраться [на стену]", - подчеркнул он, указывая на изображенные на фотографиях специальные панели, установленные на вершине участка стены. "Камеры, дроны и множество разнообразных устройств делают практически невозможным" пересечение границы, считает американский лидер. "Я значительно упростил вашу работу", - сказал он, обращаясь к сотрудникам пограничных служб.

В декабре прошлого года в Пентагоне сообщили, что на границе с Мексикой в штате Аризона к концу 2020 года будет возведен новый участок ограждения, стоимость работ составит 400 млн долларов. Протяженность американо-мексиканской границы достигает 3,14 тыс. км.

Теги
МексикаСШАТрамп, Дональд
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