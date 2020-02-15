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Обострение конфликта на Ближнем Востоке

Зариф заявил, что США и Иран были близки к войне после убийства Сулеймани

Глава МИД Ирана при этом назвал "трусливым" убийство командующего силами специального назначения "Аль-Кудс"

НЬЮ-ЙОРК, 15 февраля. /ТАСС/. США и Иран подошли близко к началу войны после "трусливого" убийства американцами командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани. Об этом заявил в опубликованном в пятницу интервью телекомпании NBC иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф.

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"Мы были очень близки к войне, потому что Соединенные Штаты инициировали акт агрессии против Ирана и сделали это, прошу прощения, трусливо. Они не могли противостоять Сулеймани на поле боя, поэтому они нанесли удар под покровом ночи, применив беспилотник, запущенный с автомобиля, предназначенного для выполнения миссии по установлению мира", - отметил Зариф.

"Мы были очень близки к войне. Иран отреагировал очень взвешенно, нанеся удар по военной базе, с которой была проведена операция в отношении Сулеймани", - продолжал глава МИД Ирана. "Мы хотели продемонстрировать Соединенным Штатам, что Иран нельзя загнобить и действия против Ирана будут иметь последствия. Я считаю, что администрация США страдает от последствий ложных представлений и дезинформации об Иране. Я считаю, что это может вызвать катастрофу", - предостерег Зариф.

Теги
СШАИранЗариф, Мохаммад ДжавадОбострение конфликта на Ближнем Востоке
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