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Reuters: хуситы сбили военный самолет в граничащей с Саудовской Аравией провинции Йемена

Информация о погибших не приводится

ТАСС, 15 февраля. Сторонники мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) сбили "принадлежащий вражеским силам" боевой самолет в провинции Эль-Джауф, граничащей с Саудовской Аравией. Соответствующее заявление, как сообщило в субботу агентство Reuters, сделал официальный представитель хуситов Яхья Сариа.

Информация о погибших в результате инцидента не приводится.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло после вторжения в страну в марте 2015 года коалиции под руководством Саудовской Аравии. Операцию против установивших контроль над значительной частью Йемена мятежников поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ. К ним присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.

Теги
ЙеменСаудовская Аравия
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