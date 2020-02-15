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Выборы президента США - 2020

Майкл Блумберг потратил более $1 млн на политическую рекламу в Instagram

По версии экспертов, политик может платить от $30 тыс. до 50 тыс. за размещение одного агитационного сообщения в соцсети
Майкл Блумберг AP Photo/David J. Phillip
Описание
Майкл Блумберг
© AP Photo/David J. Phillip

НЬЮ-ЙОРК, 15 февраля. /ТАСС/. Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, участвующий в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии, потратил уже от $1 млн до 1,5 млн на распространение в Instagram агитационных материалов. Такие оценки приводятся в статье, опубликованной в пятницу в журнале Forbes.

Как отмечает издание, Блумберг оплачивает услуги примерно 30 лиц, которые активно публикуют материалы подобного рода в Instagram в яркой и запоминающейся форме. По утверждению экспертов, опрошенных журналистами Forbes, известные люди, у которых свыше 1 млн подписчиков в Instagram, могут требовать в США не менее $10 тыс. за публикацию в соцсети одного сообщения. В случаях, когда речь идет о материалах политического характера, цена может достигать $50 тыс., утверждается в материале.

По версии экспертов, Блумберг может платить от $30 тыс. до 50 тыс. за размещение одного агитационного сообщения в соцсети. Вместе с тем журнал констатирует, что представители экс-мэра могли заключить с пишущими в Instagram лицами какие-либо контракты, меняющие условия оплаты. Официальные представители предвыборного штаба Блумберга отказались от комментариев относительно утверждений издания.

Блумберг вступил в предвыборную гонку в США в ноябре 2019 года. Он не раз заявлял, что готов потратить значительные средства на публикацию агитационных материалов. Согласно последним оценкам Forbes, состояние бывшего мэра достигает почти $63 млрд.

Теги
СШАВыборы президента США - 2020
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