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Зариф выразил готовность укреплять диалог с Китаем по иранскому ядерному досье

Глава МИД Ирана также указал на эффективность мер, предпринятых китайским правительством, чтобы не допустить распространения нового коронавируса

ПЕКИН, 15 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе встречи со своим китайским коллегой Ван И в Мюнхене выразил готовность укреплять диалог с КНР по иранскому ядерному досье. Об этом сообщил в субботу МИД КНР.

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"Иранская сторона благодарит Китай за поддержку, которую ваша страна в течение долгого времени оказывала Ирану в вопросе защиты его законных прав. Мы готовы к усилению диалога с КНР о соглашении о Совместном всеобъемлющем плане действий, к развитию сотрудничества", - приводит слова иранского дипломата сайт китайского внешнеполитического ведомства.

Зариф также указал на эффективность мер, предпринятых китайским правительством с целью недопущения распространения нового коронавируса. "Правительство и народ Ирана продолжат оказывать Китаю всю необходимую поддержку", - подчеркнул он.

Главы МИД Ирана и Китая особо отметили важность оказания взаимной поддержки.

"После выявления вспышки вируса вы первым из глав МИД зарубежных стран направили Китаю послание, в котором выразили участие. Это, без сомнения, свидетельствует о взаимной поддержке, оказываемой друг другу народами наших стран, о дружбе, испытанной временем и трудностями", - заявил Ван И.

Как отметил министр, прогресс в развитии Китая и Ирана не смогут остановить никакие проблемы. Он также выразил твердую уверенность, что КНР в ближайшее время одержит победу над новым коронавирусом.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом (2019-nCoV), была зафиксирована в крупном китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 24 странах, включая Россию. По последним данным, жертвами вируса в Китае стали 1380 человек, выздоровели свыше 6,7 тыс., инфицированы более 63,8 тыс.

Теги
ИранКитайСитуация вокруг ядерной программы ИранаЗариф, Мохаммад ДжавадКитайская вирусная пневмонияМюнхенская конференция по безопасности — 2020
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