NYT: глава Минюста США ужесточает контроль над делом экс-помощника Трампа Флинна

НЬЮ-ЙОРК, 15 февраля. /ТАСС/. Министр юстиции, генеральный прокурор США Уильям Барр предпринял шаги с целью усилить контроль над ведением уголовного дела бывшего помощника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна. Об этом сообщила в пятницу в своей электронной версии газета The New York Times со ссылкой на собственные источники.

По их данным, Барр распорядился командировать федерального прокурора города Сент-Луис (штат Миссури) Джеффа Дженсена для проверки ведения дела Флинна сотрудниками столичной прокуратуры. Дженсену поручено установить, насколько правомочно и законно действовали эти сотрудники прокуратуры Вашингтона в отношении бывшего помощника Трампа по национальной безопасности. Согласно публикации, аналогичные меры приняты главой Минюста и в отношении других дел, касающихся лиц из окружения президента США, включая бывшего советника американского лидера Роджера Стоуна.

По оценке газеты, действия Барра могут навлечь на него обвинения в попытке вмешательства в работу столичной прокуратуры в политических целях.

Гособвинение 10 февраля попросило суд приговорить политтехнолога Стоуна, являвшегося советником Трампа в период президентской избирательной кампании 2016 года, к тюремному заключению на срок от семи лет и трех месяцев до девяти лет. Глава Белого дома на своей странице в Twitter подверг эту рекомендацию критике. Во вторник Минюст представил новое ходатайство, в котором просил приговорить Стоуна к менее продолжительному сроку заключения. Перед этим на фоне решения о пересмотре рекомендации все четыре федеральных прокурора, подписавшие первое ходатайство, взяли самоотвод. Сам Трамп во вторник заверил журналистов, что не просил Минюст изменить свою позицию по делу.

Дело Флинна

На прошлой неделе адвокаты Флинна просили суд приговорить их подзащитного к условному сроку и общественным работам. В начале января обвинение просило для него тюремное заключение на срок до шести месяцев. Вынесение приговора было намечено на 27 февраля, а потом было отложено на неопределенный срок.

Дело Флинна рассматривается в рамках расследования приписываемого РФ вмешательства в выборы президента США в 2016 году. В феврале 2018-го Флинн был вынужден уйти в отставку из-за того, что не в полной мере проинформировал вице-президента Майкла Пенса о беседах с Сергеем Кисляком, который в то время являлся послом РФ в США. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз называла беспочвенными утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

Расследованием инкриминируемых России попыток вмешательства в американский избирательный процесс в 2016 году занимался около двух лет спецпрокурор Роберт Мюллер. 18 апреля 2019 года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором Мюллер признал, что расследование не выявило сговора Трампа с Москвой. Он утверждал при этом, что Россия пыталась оказывать воздействие на ход президентской избирательной кампании.