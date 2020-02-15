Помпео в Мюнхене провел переговоры с Маасом

МЮНХЕН, 15 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео в пятницу на полях Мюнхенской конференции по безопасности встретился с главой МИД ФРГ Хайко Маасом.

"Госсекретарь Помпео и министр иностранных дел Маас обсудили продолжающиеся международные усилия по поддержанию устойчивого режима прекращения огня, возврату к политическому процессу и прекращению иностранного вмешательства в Ливии", - сказано в сообщении, распространенном пресс-службой Госдепартамента по итогам встречи.

Кроме того, главы двух внешнеполитических ведомств обсудили "американо-германскую координацию по ряду глобальных задач, в том числе необходимость противодействия агрессивным и дестабилизирующим действиям Ирана на Ближнем Востоке", а также Украину и борьбу с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ) в Сирии и Ираке.