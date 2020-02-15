Глава МИД Китая считает политику военной силы США на Ближнем Востоке неэффективной

ПЕКИН, 15 февраля. /ТАСС/. Политика Вашингтона по урегулированию проблем на Ближнем Востоке путем применения военной силы доказала свою бесперспективность. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И, сообщает в субботу китайское внешнеполитическое ведомство. По его данным, такое заявление дипломат сделал в Берлине в интервью агентству Reuters.

"Сколько раз в прошлом Америка развязывала войны на Ближнем Востоке? Какой ущерб она нанесла этому региону, причинив несчастья многим государствам. Методы США не только не способствуют стабилизации и развитию ближневосточных стран, но, напротив, создают для них бесконечные катаклизмы и трудности", - приводит сайт министерства слова Ван И.

Как он отметил, позиция Китая на Ближнем Востоке совершенно отличается от стратегии американской стороны. Он напомнил, что Пекин направил в этот регион в общей сложности 1,8 тыс. миротворцев и уже более 10 лет обеспечивает беспрепятственное судоходство в Аденском заливе.

"Китай продолжит играть конструктивную роль и содействовать поддержанию мира, стабильности и безопасности на Ближнем Востоке", - подытожил Ван И.