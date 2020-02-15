{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация на Корейском полуострове

Глава МИД Китая назвал условия для денуклеаризации КНДР

Ван И считает, что для этого, в частности, нужны синхронные уступки со стороны Пхеньяна и Вашингтона

ПЕКИН, 15 февраля. /ТАСС/. Руководство КНДР и власти Соединенных Штатов смогут обеспечить денуклеаризацию Корейского полуострова только при условии взаимных синхронных мер, которые будут учитывать обеспокоенность обеих сторон. Такую точку зрения высказал министр иностранных дел Ван И, сообщает в субботу МИД Китая. По его данным, соответствующее заявление дипломат сделал в Берлине в интервью агентству Reuters.

"Во-первых, следует создать долгосрочный механизм мирного урегулирования. Кроме того, необходимо добиться полного ядерного разоружения, - приводит сайт министерства слова Ван И. - Китайская сторона предлагает действовать по принципу поступательного сближения и синхронных мер [по устранению взаимной обеспокоенности]".

По словам дипломата, Пекин неизменно поддерживает процесс мирного урегулирования корейского вопроса и готов оказывать этому активное содействие.

"Добиться нормализации ситуации удалось с трудом, и мы не можем допустить, чтобы наши усилия оказались напрасными", - подытожил Ван И.

Теги
СШАКНДРКитайСитуация на Корейском полуострове
Реклама на ТАСС
Вопрос особого статуса Джамму и Кашмира
МИД Индии призвал Турцию не вмешиваться во внутренние дела страны
Комментарий представителя ведомства последовал после того, как президент Турции Тайип Эрдоган пообещал продолжить поддержку Пакистана по вопросу о территориальной принадлежности Кашмира
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС