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Вопрос особого статуса Джамму и Кашмира

МИД Индии призвал Турцию не вмешиваться во внутренние дела страны

Комментарий представителя ведомства последовал после того, как президент Турции Тайип Эрдоган пообещал продолжить поддержку Пакистана по вопросу о территориальной принадлежности Кашмира

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 февраля. /ТАСС/. МИД Индии призывает турецкое руководство не вмешиваться во внутренние дела Индии и отвергает все сделанные турецкой стороной ссылки на ситуацию в индийской части Кашмира. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД Индии Равиша Кумара, размещенном в субботу на сайте ведомства.

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"Индия отвергает все ссылки на Джамму и Кашмир, который является составной и неотъемлемой частью Индии. Мы призываем турецкое руководство не вмешиваться во внутренние дела Индии и правильно оценивать факты, в том числе исходящую из Пакистана серьезную угрозу терроризма для Индии и региона", - говорится в заявлении.

Комментарий представителя МИД Индии последовал после того, как президент Турции Тайип Эрдоган, находясь с визитом в Пакистане, пообещал в минувшую пятницу продолжить поддержку Пакистана по вопросу о территориальной принадлежности Кашмира.

Теги
ИндияПакистанТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипВопрос особого статуса Джамму и Кашмира
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