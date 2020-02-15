МИД Индии призвал Турцию не вмешиваться во внутренние дела страны

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 февраля. /ТАСС/. МИД Индии призывает турецкое руководство не вмешиваться во внутренние дела Индии и отвергает все сделанные турецкой стороной ссылки на ситуацию в индийской части Кашмира. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД Индии Равиша Кумара, размещенном в субботу на сайте ведомства.

"Индия отвергает все ссылки на Джамму и Кашмир, который является составной и неотъемлемой частью Индии. Мы призываем турецкое руководство не вмешиваться во внутренние дела Индии и правильно оценивать факты, в том числе исходящую из Пакистана серьезную угрозу терроризма для Индии и региона", - говорится в заявлении.

Комментарий представителя МИД Индии последовал после того, как президент Турции Тайип Эрдоган, находясь с визитом в Пакистане, пообещал в минувшую пятницу продолжить поддержку Пакистана по вопросу о территориальной принадлежности Кашмира.