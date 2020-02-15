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Казахстан ратифицировал протокол к соглашению с Россией о комплексе "Байтерек"

Срок начала летных испытаний КРК "Байтерек" с ракетой-носителем среднего класса определен в 2022 году

НУР-СУЛТАН, 15 февраля. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации протокола о внесении изменений в соглашение между правительствами Казахстана и России о создании на космодроме Байконур космического ракетного комплекса (КРК) "Байтерек". Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана в субботу.

"Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о создании на космодроме Байконур космического ракетного комплекса "Байтерек" от 22 декабря 2004 года", - говорится в сообщении.

Протокол подписан в Москве в августе 2018 года и оговаривает основные условия реализации проекта по созданию КРК "Байтерек", а также разделение финансирования его реализации между казахстанской и российской сторонами. РФ разрабатывает ракету-носитель "Союз-5", которую планирует запускать с этого комплекса.

Документ предусматривает замену ракеты-носителя в проекте (с ракеты носителя "Ангара" на перспективную российскую ракету-носитель среднего класса), а также места строительства на базе космического ракетного комплекса "Зенит-М", который выводится из аренды космодрома "Байконур". Предусмотрено, что российская сторона обеспечивает финансирование создания ракеты-носителя и средств транспортирования ее составных частей, модернизации технических комплексов разгонного блока, космического аппарата и космической головной части. Казахстанская сторона обеспечивает финансирование реконструкции и модернизации существующей наземной инфраструктуры космического ракетного комплекса "Зенит-М", создания учебно-тренировочных средств подготовки персонала по эксплуатации стартового и технических комплексов.

Срок начала летных испытаний КРК "Байтерек" с ракетой-носителем среднего класса определен в 2022 году. Как сообщил ранее министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Аскар Жумагалиев, российская сторона планирует выделить на реализацию проекта "Байтерек" 916 млн долларов, а казахстанская - порядка $233 млн.

Теги
КазахстанРоссияТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы
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