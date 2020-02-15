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Мюнхенская конференция по безопасности — 2020

Президент Литвы рассказал о помощи США и НАТО в сдерживании "российской угрозы"

Как отметил Гитанас Науседа, геополитическая ситуация требует максимально эффективного использования имеющихся ресурсов
Президент Литвы Гитанас Науседа REUTERS/Ints Kalnins
Описание
Президент Литвы Гитанас Науседа
© REUTERS/Ints Kalnins

ВИЛЬНЮС, 15 февраля. /ТАСС/. Сдерживание России в регионе было бы невозможным без участия Североатлантического альянса и Соединенных Штатов. Об этом заявил в пятницу президент Литвы Гитанас Науседа на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Без поддержки США и других союзников по Североатлантическому альянсу было бы невозможно обеспечить эффективное сдерживание российской угрозы", - утверждал он.

Как отметил президент, географическое положение Литвы и геополитическая ситуация требуют максимально эффективного использования имеющихся ресурсов. "Важно стремиться к тому, чтобы силы НАТО в Литве находились в высокой степени готовности, постоянно тренировались с литовскими военными, а в случае необходимости получили быстрое подкрепление", - сказал Науседа.

Литве в мае прошлого года было поручено возглавить программу ЕС по запуску так называемого "военного Шенгена". Программой намечено согласовать порядок упрощенного режима передвижения через границы воинских подразделений и техники, а также создать систему предварительных разрешений. Литва установила кратчайшие сроки пропуска подразделений союзников: в срочном порядке разрешение на пересечение границы выдается в течение 24 часов, в обычном - в течение пяти суток, в особых случаях подразделения быстрого реагирования могут получить его немедленно.

Науседа в обеспечении сдерживания в регионе особенно подчеркнул роль США. "Эффективное сдерживание без участия США мы не представляем", - заявил он.

В октябре 2019 года в Литву было переброшено подразделение Вооруженных сил США батальонного уровня для участия в течение полугода в совместных учениях с литовскими военными. В его составе насчитывается до 500 военнослужащих, а также около 100 единиц тяжелой техники, в том числе 30 танков Abrams, 25 боевых машин пехоты Bradley. Тогда же Науседа заявил, что республика заинтересована в постоянном присутствии на ее территории и в регионе американских войск.

С апреля 2014 года в Литве в течение трех лет в рамках ротации поочередно дислоцировались и участвовали в маневрах воздушно-десантная, бронетанковая и мотопехотная роты ВС США. Прибывшее подразделение батальонного уровня также назвали ротационным, но не детализировали, что имеется в виду.

Теги
СШАЛитваРоссияНауседа, ГитанасМюнхенская конференция по безопасности — 2020
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