Помпео заявил, что Россия проводит кампанию дезинформации против Запада

МЮНХЕН /Германия/, 15 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео утверждал, что Россия проводит кампанию по дезинформации, пытаясь поссорить западные страны. С такими словами он выступил в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Россия проводит кампанию по дезинформации, пытается посеять раздор среди наших граждан", - сказал он. Одновременно Помпео снова обвинил Россию в нарушениях Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), отметив, что именно они привели к выходу Вашингтона из договора.

Действие ДРСМД было прекращено 2 августа 2019 года по инициативе США. В Вашингтоне объяснили свои действия отказом России выполнить американское ультимативное требование уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729, которые, по мнению Соединенных Штатов и их союзников по НАТО, нарушают положения договора. Москва отвергала эти обвинения, заявляя, что технические характеристики ракет 9М729 находятся в пределах разрешенных договором параметров, и выдвигала Вашингтону встречные претензии.