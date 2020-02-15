{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Помпео заявил, что Россия проводит кампанию дезинформации против Запада

Госсекретарь США снова обвинил Россию в нарушениях ДРСМД, отметив, что именно они привели к выходу Вашингтона из договора

МЮНХЕН /Германия/, 15 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео утверждал, что Россия проводит кампанию по дезинформации, пытаясь поссорить западные страны. С такими словами он выступил в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Россия проводит кампанию по дезинформации, пытается посеять раздор среди наших граждан", - сказал он. Одновременно Помпео снова обвинил Россию в нарушениях Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), отметив, что именно они привели к выходу Вашингтона из договора.

Действие ДРСМД было прекращено 2 августа 2019 года по инициативе США. В Вашингтоне объяснили свои действия отказом России выполнить американское ультимативное требование уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729, которые, по мнению Соединенных Штатов и их союзников по НАТО, нарушают положения договора. Москва отвергала эти обвинения, заявляя, что технические характеристики ракет 9М729 находятся в пределах разрешенных договором параметров, и выдвигала Вашингтону встречные претензии.

Теги
СШАРоссияПомпео, Майкл (Майк)Выход США и России из ДРСМДМюнхенская конференция по безопасности — 2020
Реклама на ТАСС
Кризис в Сирии
Вице-премьер Турции заявил о выполнении договоренностей по Идлибу
Фуат Октай также сообщил, что Турция "не сможет справиться с новой волной беженцев"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС