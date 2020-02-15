США намерены выделить до $1 млрд на поддержку "Инициативы трех морей"

МЮНХЕН /Германия/, 15 февраля. /ТАСС/. США намерены выделить до $1 млрд на поддержку объединения стран Центральной и Восточной Европы "Инициатива трех морей". Об этом сообщил в субботу госсекретарь США Майкл Помпео на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Хочу сказать о том, что через нашу финансовую корпорацию по международному развитию мы предлагаем выделить до $1 млрд долларов для финансирования "Инициативы трех морей" с тем, чтобы стимулировать инвестиции частного сектора в энергетическую сферу для защиты демократии и свободы", - сказал он, выразив надежду, что это поможет снизить энергозависимость этих стран от России.