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США намерены выделить до $1 млрд на поддержку "Инициативы трех морей"

Госсекретарь США Майкл Помпео отметил, что это поможет снизить энергозависимость этих стран от России

МЮНХЕН /Германия/, 15 февраля. /ТАСС/. США намерены выделить до $1 млрд на поддержку объединения стран Центральной и Восточной Европы "Инициатива трех морей". Об этом сообщил в субботу госсекретарь США Майкл Помпео на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Хочу сказать о том, что через нашу финансовую корпорацию по международному развитию мы предлагаем выделить до $1 млрд долларов для финансирования "Инициативы трех морей" с тем, чтобы стимулировать инвестиции частного сектора в энергетическую сферу для защиты демократии и свободы", - сказал он, выразив надежду, что это поможет снизить энергозависимость этих стран от России.

Теги
СШАПомпео, Майкл (Майк)
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