Помпео не считает "Северный поток - 2" исключительно экономическим проектом

МЮНХЕН /Германия/, 15 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео призвал не верить утверждениям, что "Северный поток - 2" является исключительно экономическим проектом. Об этом он заявил в субботу, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Когда Россия говорит, что "Северный поток - 2" является исключительно коммерческим устремлением, не дайте себя обмануть", - сказал он.

"Северный поток - 2" включает две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год, которые прокладываются от побережья России через Балтийское море до Германии. Европейскими партнерами "Газпрома" по проекту являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Трубопровод проходит в обход транзитных государств - Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран - через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Правительство Германии неоднократно говорило, что считает данный проект экономическим. Однако Берлин выступает за то, чтобы роль страны-транзитера сохранила в будущем Украина. Также в Берлине критиковали экстерриториальные санкции, которыми грозит Вашингтон участникам проекта.