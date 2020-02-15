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Мюнхенская конференция по безопасности — 2020

Столтенберг заявил, что НАТО следует оценить значение подъема Китая

КНР в скором времени станет ведущей экономикой мира, отметил генсек Североатлантического альянса

МЮНХЕН, 15 февраля. /ТАСС/. НАТО должна оценить значение подъема Китая и смещения мирового баланса сил для евроатлантической безопасности и демократии. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в субботу, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы сталкиваемся с растущим давлением в результате смещения мирового баланса сил. Китай в скором времени станет ведущей экономикой мира. Он уже располагает вторым по величине оборонным бюджетом. И активно инвестирует в развитие новых военных возможностей. Подъем Китая несет нам новые возможности и вызовы. Нам необходимо общее понимание, что это означает для нашей безопасности, свободы и демократии. Частью нашего ответа Китаю должно быть поддержание нашего общества открытым, свободным и устойчивым", - заявил он.

В этой связи Столтенберг призвал укреплять технологические позиции Запада, а также избегать использования дешевых и эффективных китайских технологий, что выгодно в настоящее время, но может ослабить позиции Запада перед лицом Китая. "Мы должны инвестировать в наши технологические возможности, чтобы сохранить наше технологическое доминирование. Мы не должны обменивать краткосрочные выгоды на решения долгосрочных вызовов для нашей безопасности", - сказал он.

На саммите в Лондоне в декабре 2019 года лидеры НАТО впервые рассмотрели угрозы со стороны Китая для государств альянса. США в настоящее время активно лоббируют закрытие высокотехнологичных сервисов для использования китайских технологий, особенно в сфере создания беспроводного интернета пятого поколения 5G. Таким образом США стремятся заставить своих союзников использовать американские сервисы и оборудование и одновременно стремятся замкнуть на себя контроль над западным информационным пространством, технологически оградив его от любого внешнего влияния.

Теги
КитайСтолтенберг, ЙенсМюнхенская конференция по безопасности — 2020
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