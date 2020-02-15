Маас: реализация "Минска" остается условием для "полноценного обновления" отношений с РФ

МЮНХЕН /Германия/, 15 февраля. /ТАСС/. Реализация минских договоренностей по Украине остается условием для полноценного обновления отношений между Германией и Россией. Об этом заявил в субботу глава МИД ФРГ Хайко Маас во время встречи с представителями деловых кругов обеих стран, которая прошла на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы хотим диалога с новым правительством [России] по вопросам возобновляемых источников энергии и развития цифровых технологий. Но условием для полноценного обновления [отношений] остается реализация "Минска", - приводит слова министра в Twitter пресс-служба МИД ФРГ.

"Экономика может строить мосты", - считает он. Встреча Мааса и главы МИД РФ Сергея Лаврова с представителями деловых кругов прошла сегодня в Мюнхене в формате бизнес-завтрака.