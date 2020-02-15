США ищут альтернативу Huawei для развития телекоммуникационных сетей

МЮНХЕН, 15 февраля. /ТАСС/. США изучают опыт иностранных компаний, которые могут предложить альтернативную технологию по развитию современных телекоммуникационных сетей вместо китайской компании Huawei. Об этом сообщил в субботу министр обороны США Марк Эспер на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Нужно сформировать альтернативу, потому что мы не можем просто призывать отказаться от Huawei. Эти вопросы сейчас обсуждаются в правительстве США. Мы поддерживаем контакты с другими компаниями, которые предлагают соответствующие технологии, чтобы мы могли их испытать и выбрать наиболее подходящий вариант. Этот вопрос обсуждался на минувшей министерской встрече НАТО", - сказал Эспер.

Корпорация Huawei была основана в 1987 году. Она производит телекоммуникационное оборудование, а также потребительские устройства, смартфоны. Продукты и сервисы компании доступны более чем в 170 государствах. Huawei оказалась под угрозой международных экономических санкций после того, как США и Австралия обвинили ее в техническом шпионаже и сборе секретных данных с помощью своего оборудования.

15 мая прошлого года президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. В связи с этим Минторг США с 17 мая внес Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности. В Huawei заявляли, что осуществляют коммерческую деятельность в рамках закона.