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Мюнхенская конференция по безопасности — 2020

Глава МИД Того на встрече с Лавровым заявил о намерении посетить Россию

Переговоры с Робером Дюссеем продолжились в закрытом формате

МЮНХЕН, 15 февраля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит двустороннюю встречу с министром иностранных дел Того Робером Дюссеем на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

В начале встречи Лавров отметил, что рад снова встретиться с коллегой из Того после саммита Россия - Африка, который прошел в октябре прошлого года в Сочи. В ответ Дюссей заявил, что готов вновь посетить Сочи или Москву. "Наметьте даты, и мы подготовим встречу", - сказал на это Лавров.

Затем переговоры продолжились в закрытом формате.

14-16 февраля глава МИД РФ принимает участие в Мюнхенской конференции по безопасности. В субботу министр выступит на конференции, также состоится серия двусторонних встреч министра с коллегами из различных стран.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичТогоРоссияМюнхенская конференция по безопасности — 2020
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