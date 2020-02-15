Турецкая делегация 17 февраля отправится в Россию для обсуждения ситуации в Идлибе

МЮНХЕН /Германия/, 15 февраля. /ТАСС/. Турецкая делегация отправится 17 февраля в Россию для обсуждения обстановки в Идлибе (Сирия). Об этом заявил в субботу министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Чавушоглу вновь заявил, что Турция "не может стерпеть нападения в Идлибе", в связи с этим Анкара "готова предпринять необходимые шаги, если дипломатические переговоры не принесут результаты".

Между тем в Анкаре 8 и 10 февраля прошли два раунда переговоров между официальными лицами РФ и Турции. Российская сторона провела консультации с турецкой делегацией во главе с заместителем министра иностранных дел Седатом Оналом, а также беседу с Ибрагимом Калыном. Главным образом обсуждалась ситуация в идлибской зоне деэскалации.

Ранее в Идлибе резко обострилась ситуация после того, как российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины, однако террористы лишь усилили свои атаки. В результате погибли военные специалисты из РФ и Турции. Сирийская армия предприняла ответные действия против экстремистов, взяв 5 февраля город Саракиб под Идлибом.

Утром 11 февраля сирийская оппозиция, поддерживаемая Турцией, приступила к масштабным атакам против войск сирийской армии по двум направлениям - на город Саракиб и населенный пункт Нейраб, расположенный севернее Саракиба в провинции Идлиб. Наступление оппозиции велось под мощным огневым прикрытием турецкой артиллерии. Активное участие в боях принимали сторонники террористической организации "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). Отряды сирийской армии отразили эти атаки. Боевики понесли значительные потери убитыми и ранеными.