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Зеленский выступил за привлечение США к урегулированию в Донбассе

Украинский лидер также выразил надежду на увеличение объемов военной помощи со стороны Вашингтона

МЮНХЕН, 15 февраля. /ТАСС/. Украина заинтересована "в более активном привлечении" США к процессу урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом заявил в субботу президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с делегацией Конгресса США во главе с сенатором Джеймсом Инхофом на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"Он (Зеленский - прим. ТАСС) проинформировал американских законодателей о ходе переговорного процесса по мирному урегулированию в Донбассе и выразил заинтересованность в более активном привлечении к нему США", - процитировала Зеленского пресс-служба его офиса.

Украинский лидер, согласно сообщению, на переговорах выразил надежду на увеличение объемов военной помощи со стороны США и расширение ее направлений, проинформировал о реформировании сектора безопасности и обороны на Украине, в том числе о переходе оборонной промышленности на стандарты НАТО, а также заверил американцев в проведении других реформ и антикоррупционной политики в стране. "У нас будет полная перезагрузка "Укроборонпрома", чтобы украинские оборонные предприятия были эффективными, современными и прозрачными", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, президент в ходе встречи пригласил американских инвесторов на Украину.

Теги
УкраинаСШАГерманияКризис на УкраинеЗеленский, Владимир АлександровичМюнхенская конференция по безопасности — 2020
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