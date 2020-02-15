Хайнань запустил первую линию по производству защитных масок для борьбы с коронавирусом

ХАЙКОУ /Китай/, 15 февраля. /ТАСС/. Южнокитайская провинция Хайнань запустила в эксплуатацию первую местную линию по производству защитных масок в связи со вспышкой нового коронавируса. Об этом сообщило агентство "Синьхуа".

По его данным, выпуск продукции будет обеспечивать местная компания Honz Pharmaceutical, которая применяет передовые технологии, в том числе из США, ФРГ, Швейцарии и Японии. Оборудование для нового производства было в кратчайшие сроки закуплено в городе Дунгуань соседней провинции Гуандун.

Фабрика находится в административном центре острова - городе Хайкоу, с ее конвейера будет ежедневно сходить до 40 тыс. масок. Распределение продукции, произведенной на новом заводе, планируется осуществлять под контролем администрации Хайнаня. Согласно решению властей, в первую очередь маски получат врачи и медсестры, борющиеся с распространением пневмонии.

Как проинформировали власти, оборудование на этой производственной линии было установлено всего за сутки. Еще через пять дней компания-оператор получила лицензию для выпуска защитных масок на Хайнане.

Согласно официальной статистике, число зараженных коронавирусом на острове составляет 162 человека, из них вылечились 38 жителей. Ситуация постепенно нормализуется: за минувшие сутки было выявлено только несколько новых случаев инфицирования в двух из 15 основных городов и уездов провинции. Кроме того, в двух административных единицах - в городе Учжишань и уезде Туньчан в центральной части региона - не было зарегистрировано ни одного заболевшего с самого начала выявления вспышки вируса на территории Китая. Благодаря своевременным мерам местные власти довольно успешно борются с распространением пневмонии.