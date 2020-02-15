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В Эстонии правящая коалиция отказалась от ратификации пограндоговора с РФ

По мнению спикера парламента республики Хенна Пыллуааса, документ "идет вразрез с заключенным в 1920 году Тартуским мирным договором"

ТАЛЛИН, 15 февраля. /ТАСС/. Нынешняя правящая коалиция Эстонии приняла решение пока не ратифицировать пограничный договор с Россией. Об этом заявил председатель Рийгикогу (парламента) республики Хенн Пыллуаас.

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"Нынешняя коалиция договорилась, что мы не будем продвигаться в деле ратификации пограничного договора, заключенного под руководством партии Реформ", - передает его слова в субботу местная газета Eesti Paevaleht.

По мнению политика, пограндоговор с РФ идет вразрез с заключенным в 1920 году Тартуским мирным договором. "Отстаивание действенности Тартуского мирного договора или поддержка территориальной целостности Эстонии является одним из краеугольных камней нашей безопасности", - указывает Пыллуаас.

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ЭстонияРоссия
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