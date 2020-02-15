Макрон считает Европу реальным партнером для России

МЮНХЕН /Германия/, 15 февраля. /ТАСС/. Европа является наиболее реальным партнером для России в свете ее географического расположения. Об этом в субботу заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Европа является реальным партнером для России в свете географического положения этой огромной страны, - отметил он. - Нам необходимы отношения доверия". Он подчеркнул, что "выступает ни за, ни против России". "Я за Европу", - добавил президент.

Макрон указал, что "Россия является постоянным членом Совета Безопасности ООН, и с ней необходим диалог". Он также отметил, что "президент России Владимир Путин предложил провести встречу лидеров стран большой пятерки [постоянных членов Совбеза]". "Мы хотим развивать отношения, даже если у нас есть разногласия по ряду вопросов, - продолжил Макрон. - Многое можно изменить, если есть воля".

Французский лидер, в частности, выразил убеждение, что урегулирование конфликта на Украине невозможно без участия России. "Однако на протяжении практически трех лет (до 9 декабря 2019 года - прим. ТАСС) у нас не было встреч в "нормандском формате", - заметил он.

Назвав Европу реальным партнером для России, он выразил мнение, что "Китай не пойдет на союз с Россией".