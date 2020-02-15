{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Мюнхенская конференция по безопасности — 2020

Макрон считает Европу реальным партнером для России

При этом президент Франции выразил мнение, что "Китай не пойдет на союз с Россией"
Президент Франции Эмманюэль Макрон EPA-EFE/PHILIPP GUELLAND
Описание
Президент Франции Эмманюэль Макрон
© EPA-EFE/PHILIPP GUELLAND

МЮНХЕН /Германия/, 15 февраля. /ТАСС/. Европа является наиболее реальным партнером для России в свете ее географического расположения. Об этом в субботу заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Европа является реальным партнером для России в свете географического положения этой огромной страны, - отметил он. - Нам необходимы отношения доверия". Он подчеркнул, что "выступает ни за, ни против России". "Я за Европу", - добавил президент.

Макрон указал, что "Россия является постоянным членом Совета Безопасности ООН, и с ней необходим диалог". Он также отметил, что "президент России Владимир Путин предложил провести встречу лидеров стран большой пятерки [постоянных членов Совбеза]". "Мы хотим развивать отношения, даже если у нас есть разногласия по ряду вопросов, - продолжил Макрон. - Многое можно изменить, если есть воля".

Французский лидер, в частности, выразил убеждение, что урегулирование конфликта на Украине невозможно без участия России. "Однако на протяжении практически трех лет (до 9 декабря 2019 года - прим. ТАСС) у нас не было встреч в "нормандском формате", - заметил он.

Назвав Европу реальным партнером для России, он выразил мнение, что "Китай не пойдет на союз с Россией".

Теги
РоссияФранцияМакрон, ЭмманюэльМюнхенская конференция по безопасности — 2020
Реклама на ТАСС
Зеленский заявил о желании провести местные выборы на Украине, в том числе "и в Крыму"
По его словам, выборы могут проводиться исключительно по украинским законам
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС