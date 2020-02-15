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Рада будет рассматривать поправки к законопроекту о рынке земли до пяти пленарных недель

Лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что 90% депутатов его фракции поддерживают этот документ

КИЕВ, 15 февраля. /ТАСС/. Депутаты Верховной рады будут рассматривать поправки к законопроекту о рынке земли от трех до пяти пленарных недель. Такое мнение озвучил лидер президентской партии "Слуга народа" Александр Корниенко изданию "Левый берег" в кулуарах съезда партии, проходящего в субботу.

"Парламент не может три месяца рассматривать один вопрос в воюющей стране. Мы посмотрели по реальной скорости - 218 правок за два дня. Если посмотреть по часам - это примерно 60-70 правок за час. Дальше математика все равно приводит нас к трем-пяти пленарным неделям", - заявил политик. По словам Корниенко, 90% депутатов его фракции поддерживают этот проект, однако он не ответил на вопрос, наберется ли в зале достаточное количество голосов, чтобы принять закон. Он отметил, что это будет зависеть от многих факторов.

В сегодняшней повестке съезда: обсуждения идеологии партии; обсуждения новой редакции Устава партии; переизбрание Высшего совета партии и Контрольно-ревизионной комиссии; обсуждения стратегических позиций относительно местных выборов.

В первом чтении законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения приняли еще в середине ноября 2019 года. Документ предполагает открытие рынка с октября 2020 года. Он разрешает гражданам Украины и украинским компаниям без иностранных бенефициаров покупать до 10 тыс. га земли в одни руки. Покупка разрешена только через безналичный расчет и при подтверждении законности происхождения средств.

Ко второму чтению было снесено более 4 тыс. поправок, депутаты успели рассмотреть лишь немногим более двухсот за два предыдущих дня заседания Рады. Следующая пленарная неделя в украинском парламенте назначена на 18-21 февраля.

После того, как было объявлено о подготовке к принятию закона о свободной продаже земли, в стране начались массовые протесты, а заседания парламента проходили со скандалами и потасовками депутатов. 17 декабря 2019 года возле здания Верховной рады произошли массовые столкновения демонстрантов с полицией. С тех пор аграрии в знак протеста систематически перекрывают международные трассы на Украине, блокируют движение в центре Киева и во многих городах страны.

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