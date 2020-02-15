Зеленский: Киев готов к диалогу с населением Донбасса, но не с лидерами этих территорий

МЮНХЕН, 15 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский вновь заявил, что не будет вести диалог с лидерами республик Донбасса. Он выступил в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности.

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"Мы готовы к диалогу с мирным населением этих территорий, но не готовы говорить с теми, кто не признан международным правом", - сказал он.

Зеленский сообщил, что он много раз общался с переселенцами Донбасса. "И объективно голос Донбасса - это не только их мнение, это еще как минимум 1,5 млн дончан и луганчан, которые были вынуждены покинуть свой родной дом. Именно поэтому мы инициировали общественную диалоговую платформу "Мир Донбасса", - заявил президент. По его мнению, жители Донбасса должны быть привлечены к консультациям в рамках "минской площадки", чтобы принимать участие в обсуждении "своего будущего в составе единой Украины".

Кроме того, Зеленский предложил разводить войска в Донбассе по секторам.

"Предлагается разводить войска на линии разграничения по секторам. Когда отвод идет по очереди в каждом секторе линии фронта после верификации каждого сектора СММ ОБСЕ", - пояснил президент. Он пообещал позже рассказать детальнее об этой модели и проинформировать остальных участников "нормандского формата" о смысле этой инициативы.

По словам Зеленского, в контактной группе в Минске украинская сторона предложила и уже почти согласовала один новый участок разведения - в районе населенного пункта Гнутово (Донецкая область).

Зеленский также раскритиковал мировую систему безопасности, "которая не спасла Украину".

"Мировая система безопасности не спасла Украину. Почему при решении мировых вопросов не используются принципы демократии, а лишь право сильного и геополитический интерес? Нельзя, когда клуб избранных держав решает судьбу остальных", - отметил Зеленский.