Зеленский заявил о желании провести местные выборы на Украине, в том числе "и в Крыму"

МЮНХЕН, 15 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы в октябре провести местные выборы на всей территории Украины, в том числе "и в Крыму".

"Наше желание - провести местные выборы по всей территории Украины, включая отдельные районы Донецкой и Луганской областей, в октябре 2020 года. Хотелось бы, чтобы и на территории Крыма", - сказал он в субботу во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

При этом, подчеркнул президент, "сделать это без элементарных политических условий, условий безопасности, нарушив Конституцию Украины и международные стандарты демократических выборов, неприемлемо, особенно когда сегодня российская сторона открыто информирует мир, что в 2019 году на временно неподконтрольных (Киеву) территориях Донбасса было выдано 125 тыс. российских паспортов".

Зеленский также подчеркнул, что в Донбассе "нужны выборы, которые будут признаны Украиной и всем миром легитимными". "И они не могут быть такими, если произойдут не по украинскому законодательству, под звуки выстрелов и без контроля над нашей границей", - сказал он.