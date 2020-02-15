{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Зеленский заявил о желании провести местные выборы на Украине, в том числе "и в Крыму"

По его словам, выборы могут проводиться исключительно по украинским законам
Президент Украины Владимир Зеленский EPA-EFE/SERGEY DOLZHENKO
Описание
Президент Украины Владимир Зеленский
© EPA-EFE/SERGEY DOLZHENKO

МЮНХЕН, 15 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы в октябре провести местные выборы на всей территории Украины, в том числе "и в Крыму".

На эту тему
Минские соглашения пока живы, но Киев очень хочет их похоронить

"Наше желание - провести местные выборы по всей территории Украины, включая отдельные районы Донецкой и Луганской областей, в октябре 2020 года. Хотелось бы, чтобы и на территории Крыма", - сказал он в субботу во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

При этом, подчеркнул президент, "сделать это без элементарных политических условий, условий безопасности, нарушив Конституцию Украины и международные стандарты демократических выборов, неприемлемо, особенно когда сегодня российская сторона открыто информирует мир, что в 2019 году на временно неподконтрольных (Киеву) территориях Донбасса было выдано 125 тыс. российских паспортов".

Зеленский также подчеркнул, что в Донбассе "нужны выборы, которые будут признаны Украиной и всем миром легитимными". "И они не могут быть такими, если произойдут не по украинскому законодательству, под звуки выстрелов и без контроля над нашей границей", - сказал он.

Теги
УкраинаРоссияКризис на УкраинеКрымЗеленский, Владимир АлександровичМюнхенская конференция по безопасности — 2020
Реклама на ТАСС
Мюнхенская конференция по безопасности — 2020
Маас: реализация "Минска" остается условием для "полноценного обновления" отношений с РФ
Глава МИД Германии заявил, что Берлин хочет диалога с новым российским правительством по вопросам возобновляемых источников энергии и развития цифровых технологий
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС