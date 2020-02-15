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Мюнхенская конференция по безопасности — 2020
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Китай будет усиливать стратегическое сотрудничество с Россией и развивать связи с США

Глава китайского МИД Ван И подчеркнул, что Пекин хочет "начать новую эру на всех фронтах и построить глобальную стабильность"

МЮНХЕН /Германия/, 15 февраля. /ТАСС/. Китай будет усиливать стратегическое сотрудничество с Россией и создавать взаимовыгодные отношения с США. Об этом заявил в субботу министр иностранных дел КНР Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Китай будет усиливать стратегическую координацию с Россией согласно директиве нашего председателя. Мы хотим начать новую эру на всех фронтах и хотим построить глобальную стабильность. Китай будет сотрудничать с США для создания взаимовыгодного сотрудничества. Мы хотим использовать инклюзивный подход для создания отношений на взаимном уважении и равенстве", - сказал Ван И.

По его словам, у Китая также хорошо развиты отношения с Европой. "Это сотрудничество усиливается благодаря "зеленым" технологиям. Мы поддерживаем единую и сильную Европу", - добавил глава МИД КНР.

Ван И также особо указал, что все обвинения США в отношении Китая необоснованны. "Мы надеемся, что США не будут терять разум. Основная причина трений в том, что США против быстрого развития Китая, они готовы принять успех социалистической системы. Путь Китая к модернизации неизбежен, нас не остановить никакой силой, это путь прогресса. Китай - это фактор мира, стабильности, который международное сообщество должно приветствовать", - подчеркнул глава МИД КНР.

Теги
СШАРоссияКитайВан ИМюнхенская конференция по безопасности — 2020
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