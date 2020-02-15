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Мюнхенская конференция по безопасности — 2020

В Иракском Курдистане заявили, что визит Лаврова подтвердил дружбу региона с Россией

Премьер Курдского автономного района Ирака Масрур Барзани отметил, что присутствие главы МИД России стало напоминанием для всего мирового сообщества о стратегической важности Курдистана

МЮНХЕН, 15 февраля. /ТАСС/. Визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Иракский Курдистан в октябре 2019 года подтвердил крепкую дружбу между Москвой и автономным районом. Об этом заявил в субботу премьер-министр Курдского автономного района Ирака (Иракский Курдистан) Масрур Барзани на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"Хотел бы еще раз выразить признательность за гостеприимство, с которым меня встречали в Иракском Курдистане, которую проявили лидеры Иракского Курдистана на встречах со мной", - сказал Лавров.

"Мы высоко ценим ваш визит, - ответил Барзани. - Он стал символом нашей крепкой дружбы и исторических отношений с Россией. Ваше присутствие в Курдистане стало напоминанием для всего мирового сообщества о стратегической важности Курдистана".

В начале встречи Лавров извинился за задержку, которая, по словам министра, произошла не по вине российской делегации. Непосредственно перед переговорами с Барзани завершилась встреча Лаврова с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, которая продолжалась около 45 минут. Представители НАТО вышли из переговорной комнаты буквально за минуту до прибытия курдов.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияМюнхенская конференция по безопасности — 2020
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