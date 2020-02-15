{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Маас призвал Россию оказать влияние на Асада, чтобы прекратить боевые действия в Идлибе

Глава МИД Германии также указал на необходимость вклада России "в достижение дальнейшего прогресса в мирном процессе в Ливии"

МЮНХЕН, 15 февраля. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Хайко Маас считает, что России следует оказать влияние на президента Сирии Башара Асада с целью добиться прекращения боевых действий в провинции Идлиб, а также конструктивно сотрудничать с Западом в деле урегулирования конфликта в Ливии. С такими словами он выступил в субботу на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"Россия должна использовать свое влияние на режим Асада, чтобы не допустить гуманитарной катастрофы в Идлибе", - отметил он. "У нас есть большие опасения, что там дело дойдет до гуманитарной катастрофы, если не будет положен конец боевым действиям", - сказал Маас. "Мы исходим из того, что в ином случае еще больше людей покинут регион. Это нечто, в чем никто не заинтересован", - добавил министр.

"Мы также нуждаемся в конструктивном вкладе России в достижение дальнейшего прогресса в мирном процессе в Ливии", - подчеркнул глава МИД ФРГ.

Теги
ГерманияРоссияЛивияКризис в СирииАсад, Башар ХафезМаас, ХайкоМюнхенская конференция по безопасности — 2020
Реклама на ТАСС
Зеленский заявил о желании провести местные выборы на Украине, в том числе "и в Крыму"
По его словам, выборы могут проводиться исключительно по украинским законам
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС