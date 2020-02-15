Маас призвал Россию оказать влияние на Асада, чтобы прекратить боевые действия в Идлибе

МЮНХЕН, 15 февраля. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Хайко Маас считает, что России следует оказать влияние на президента Сирии Башара Асада с целью добиться прекращения боевых действий в провинции Идлиб, а также конструктивно сотрудничать с Западом в деле урегулирования конфликта в Ливии. С такими словами он выступил в субботу на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"Россия должна использовать свое влияние на режим Асада, чтобы не допустить гуманитарной катастрофы в Идлибе", - отметил он. "У нас есть большие опасения, что там дело дойдет до гуманитарной катастрофы, если не будет положен конец боевым действиям", - сказал Маас. "Мы исходим из того, что в ином случае еще больше людей покинут регион. Это нечто, в чем никто не заинтересован", - добавил министр.

"Мы также нуждаемся в конструктивном вкладе России в достижение дальнейшего прогресса в мирном процессе в Ливии", - подчеркнул глава МИД ФРГ.