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Мюнхенская конференция по безопасности — 2020

Хорватия ожидает визит Лаврова в конце апреля

Россия пока официально не объявляла о планах главы МИД РФ посетить эту страну

МЮНХЕН, 15 февраля. /ТАСС/. Хорватия рассчитывает, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетит Загреб в конце апреля. Об этом заявил в субботу заместитель председателя правительства, министр иностранных и европейских дел Хорватии Гордан Грлич Радман на встрече с Лавровым на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"Спасибо за то, что приняли мое приглашение посетить Хорватию, - сказал он. - Мы ожидаем вас в Загребе 28 апреля. Мы ведем диалог по всем вопросам, существующим между нашими дружественными странами".

Между тем Россия пока официально не объявляла о планах Лаврова посетить Хорватию.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияХорватияМюнхенская конференция по безопасности — 2020
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