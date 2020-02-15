Хорватия ожидает визит Лаврова в конце апреля

МЮНХЕН, 15 февраля. /ТАСС/. Хорватия рассчитывает, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетит Загреб в конце апреля. Об этом заявил в субботу заместитель председателя правительства, министр иностранных и европейских дел Хорватии Гордан Грлич Радман на встрече с Лавровым на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"Спасибо за то, что приняли мое приглашение посетить Хорватию, - сказал он. - Мы ожидаем вас в Загребе 28 апреля. Мы ведем диалог по всем вопросам, существующим между нашими дружественными странами".

Между тем Россия пока официально не объявляла о планах Лаврова посетить Хорватию.