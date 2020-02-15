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Мюнхенская конференция по безопасности — 2020

Макрон считает, что третьи стороны могут оказывать влияние на будущие выборы во Франции

Президент Франции заявил, что российская стратегия заключалась в том, чтобы поддерживать антиевропейские, антимиграционные, очень консервативные в социальном смысле движения

МЮНХЕН /Германия/, 15 февраля. /ТАСС/. Третьи стороны, в том числе Россия, могут попытаться оказать влияние на будущие выборы во Франции. Об этом в субботу заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на полях Мюнхенской конференции по безопасности, отвечая на вопрос журналиста о возможном влиянии со стороны России на выборы во Франции.

По его мнению, "российская стратегия заключалась в том, чтобы поддерживать антиевропейские, антимиграционные, очень консервативные в социальном смысле движения", которые выступают против объединений и ослабляют европейскую интеграцию. "Я думаю, что Россия продолжит пытаться дестабилизировать либо через частных лиц, либо напрямую, либо через прокси (промежуточный сервер в компьютерных сетях - прим. ТАСС)", - утверждал он, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

При этом французский лидер подчеркнул, что он говорит не только о России. "Например, ультраправые американские группы, которые также вмешиваются в европейские кампании и европейскую стратегию", - разъяснил Макрон. По его словам, необходимо принять ряд мер, чтобы противодействовать этому вмешательству.

Москва не раз подчеркивала свое невмешательство в выборы в других странах. В частности, в апреле 2017 года в преддверии президентских выборов во Франции официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что "российской стороной никогда не поднимался вопрос, какой кандидат на каких выборах является приоритетным".

Теги
РоссияФранцияМюнхенская конференция по безопасности — 2020
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