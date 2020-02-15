Макрон считает, что третьи стороны могут оказывать влияние на будущие выборы во Франции

МЮНХЕН /Германия/, 15 февраля. /ТАСС/. Третьи стороны, в том числе Россия, могут попытаться оказать влияние на будущие выборы во Франции. Об этом в субботу заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на полях Мюнхенской конференции по безопасности, отвечая на вопрос журналиста о возможном влиянии со стороны России на выборы во Франции.

По его мнению, "российская стратегия заключалась в том, чтобы поддерживать антиевропейские, антимиграционные, очень консервативные в социальном смысле движения", которые выступают против объединений и ослабляют европейскую интеграцию. "Я думаю, что Россия продолжит пытаться дестабилизировать либо через частных лиц, либо напрямую, либо через прокси (промежуточный сервер в компьютерных сетях - прим. ТАСС)", - утверждал он, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

При этом французский лидер подчеркнул, что он говорит не только о России. "Например, ультраправые американские группы, которые также вмешиваются в европейские кампании и европейскую стратегию", - разъяснил Макрон. По его словам, необходимо принять ряд мер, чтобы противодействовать этому вмешательству.

Москва не раз подчеркивала свое невмешательство в выборы в других странах. В частности, в апреле 2017 года в преддверии президентских выборов во Франции официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что "российской стороной никогда не поднимался вопрос, какой кандидат на каких выборах является приоритетным".