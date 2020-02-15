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Кризис в Сирии
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Источник: Турция поставляет боевикам в Идлибе вооружения

По данным российского военно-дипломатического источника, террористы сбили в Сирии за последние пять дней из поставленных Турцией ПЗРК два вертолета сирийских войск
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© REUTERS/Khalil Ashawi

ТАСС, 15 февраля. Турецкая сторона поставляет боевиками в зоне деэскалации "Идлиб" в Сирии вооружения и военную технику. Об этом сообщил в субботу журналистам российский военно-дипломатический источник.

По данным собеседника, несмотря на заявления о желании решить ситуацию в Идлибе дипломатическими методами, Анкара активно перебрасывает в зону деэскалации личный состав, вооружения и военную технику. Сейчас в зоне "Идлиб" находится более 70 танков, около 200 боевых бронированных машин и 80 орудий полевой артиллерии.

"Значительная часть военной техники турецких вооруженных сил вскоре после пересечения турецко-сирийской границы передается боевикам [запрещенной в РФ] террористической группировки "Джабхат ан-Нусра" ("Хайят Тахрир аш-Шам"). Турецкие бронемашины, откровенно плохо управляемые неподготовленными экипажами боевиков "Хайят Тахрир аш-Шам", все чаще фиксируются сирийцами в атакующих боевых порядках террористов и становятся целями на поражение", - рассказал источник.

Так только за последнюю неделю правительственные силы при отражении атак террористов уничтожили более 20 поставленных боевикам турецких танков и БМП. Более того, Анкара снабжает боевиков формой Вооруженных сил Турции. "В дальнейшем под видом турецких военнослужащих в боевых действиях против правительственных войск участвуют боевики "Хайят Тахрир аш-Шам" и других террористических группировок", - подчеркнул источник.

"Но главная тревога сегодня - случаи применения боевиками в Идлибской зоне деэскалации переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК). В течение последних пяти дней сбиты уже два вертолета сирийской армии. То есть находившиеся на вооружении турецких вооруженных сил американские ПЗРК, которых раньше у боевиков не было, благодаря турецким поставкам попали в руки террористов", - отмечает источник. Он выразил опасение, что после этого ни Анкара, ни Вашингтон не смогут отследить пути распространения этих переносных зенитно-ракетных комплексов.

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СирияТурцияКризис в Сирии
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