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Милорад Додик: республика Сербская должна принять решение о независимости

По мнению политика, это совершенно логично, учитывая "действия бошняков при поддержке западных стран по унитаризации Боснии и Герцеговины"

БЕЛГРАД, 15 февраля. /ТАСС/. Энтитет Боснии и Герцеговины - Республика Сербская должна в обозримом будущем принять решение о своей независимости. Об этом заявил в субботу сербский член президиума БиГ Милорад Додик после встречи сербских политиков региона с президентом Сербии Александаром Вучичем.

"Спасибо президенту Вучичу за возможность присутствовать на этой важной встрече, где мы высказали свою озабоченность развитием ситуации в Боснии и Герцеговине, в Республике Сербской. Конституционный суд своим решением отдать вопрос земельного имущества Республики Сербской в руки Боснии и Герцеговины перешел красную черту, это усилия по удушению Республики Сербской. Я оповестил участников встречи, что в Республике Сербской существует понимание, что красная черта пересечена, республика должна идти своей дорогой, принять решение о своем статусе и принять в обозримое время решение о своей независимости. Это совершенно логично, учитывая действия бошняков при поддержке западных стран по унитаризации Боснии и Герцеговины", - заявил Додик

Ранее сербский член президиума БиГ Милорад Додик заявил, что Республика Сербская "встала на путь выхода из состава БиГ, и этот путь необратим". До этого политики из Республики Сербской заявили, что прекращают работу на республиканском уровне после того, как Конституционный суд БиГ передал регулирование владения сельскохозяйственными землями в Республике Сербской в ведение не сербских властей, а институтов власти БиГ. В Баня-Луке, столице Республики Сербской, назвали такие действия "государственным переворотом". В этой связи сербские депутаты на экстренном совещании приняли решение добиваться нового закона о Конституционном суде и требовать сокращения влияния иностранцев в этом институте (в настоящий момент трое из девяти судей КС - иностранцы).

Согласно конституции, предложенной в Общем рамочном соглашении о мире в Боснии и Герцеговине (Дейтонское соглашение), подписанном 14 декабря 1995 года в Париже, государство БиГ состоит из двух образований (энтитетов): мусульмано-хорватской Федерации Боснии и Герцеговины (51% территории) и Республики Сербской (49% территории страны), а также округа Брчко. Государственное устройство БиГ - одно из самых сложных в мире. В системе управления пропорционально представлены три основных народа: бошняки (славяне, принявшие ислам), сербы (православные) и хорваты (католики).

Теги
Босния и ГерцеговинаСербияВучич, АлександарДодик, Милорад
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