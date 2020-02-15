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Катастрофа Boeing-737 под Тегераном

Иран откроет черные ящики сбитого самолета МАУ в присутствии украинских специалистов

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что стороны продолжают обсуждать, где и когда будут расшифрованы самописцы

МЮНХЕН, 15 февраля. /ТАСС/. Иран и Украина достигли договоренности о том, что бортовые самописцы украинского самолета, по ошибке сбитого в небе над Тегераном, будут вскрыты в присутствии украинских специалистов. Об этом в субботу заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

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"Мы договорились с иранцами о том, что черные ящики, о которых так много говорят, будут открываться только в присутствии украинских специалистов, это важно для нас, чтобы обеспечить честность и прозрачность этой процедуры", - сказал Пристайко журналистам в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности. Трансляцию вел украинский телеканал Newsone.

По его словам, стороны продолжают обсуждать, где и когда будут расшифрованы самописцы. "Мы решаем сейчас с иранцами, где, в каком конкретно месте и при помощи каких партнеров это будет сделано. Вы знаете, обсуждается французская возможность, есть предложение. Это очень сложное оборудование, которое трудно перевозить, поэтому нужно прийти к общей точке, когда мы это сделаем", - сказал Пристайко.

15 февраля министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и глава МИД Украины Вадим Пристайко провели встречу на полях 56-й Мюнхенской конференции по безопасности, в ходе которой обсудили ситуацию вокруг катастрофы украинского самолета.

Самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" 8 января потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции. Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана 11 января распространил заявление, в котором признал, что самолет был по ошибке сбит расчетом противовоздушной обороны страны.

Теги
УкраинаИранКатастрофа Boeing-737 под Тегераном
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