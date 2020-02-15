Зеленский заявил о намерении начать отношения с Трампом "с чистого листа"

МЮНХЕН, 15 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о своем намерении посетить Белый дом и начать отношения с Трампом "с чистого листа".

"Я уверен, что это состоится (поездка в Белый дом), вы просто очень далеко от нас находитесь, - сказал президент Украины, отвечая на вопросы корреспондента CNN на Мюнхенской конференции по безопасности. - Я хочу приехать и с чистого листа начать наши отношения".

Зеленский также выразил пожелание, чтобы во время этой встречи стороны смогли "договориться, подписать какие-то контракты".

"Давайте подготовим эти документы и встретимся. Сейчас мяч на стороне президента США", - подчеркнул он.

"Мы всех приглашаем, я приглашаю Трампа в Киев. И я готов его принять быстрее, чем он меня", - сказал Зеленский.