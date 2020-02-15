{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Мюнхенская конференция по безопасности — 2020

Зеленский заявил о намерении начать отношения с Трампом "с чистого листа"

Президент Украины выразил уверенность, что его поездка в Белый дом состоится

МЮНХЕН, 15 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о своем намерении посетить Белый дом и начать отношения с Трампом "с чистого листа".

"Я уверен, что это состоится (поездка в Белый дом), вы просто очень далеко от нас находитесь, - сказал президент Украины, отвечая на вопросы корреспондента CNN на Мюнхенской конференции по безопасности. - Я хочу приехать и с чистого листа начать наши отношения".

Зеленский также выразил пожелание, чтобы во время этой встречи стороны смогли "договориться, подписать какие-то контракты".

"Давайте подготовим эти документы и встретимся. Сейчас мяч на стороне президента США", - подчеркнул он.

"Мы всех приглашаем, я приглашаю Трампа в Киев. И я готов его принять быстрее, чем он меня", - сказал Зеленский.

Теги
УкраинаСШАТрамп, ДональдЗеленский, Владимир АлександровичМюнхенская конференция по безопасности — 2020
Реклама на ТАСС
Зеленский выступил за совместное с ОБСЕ, ДНР и ЛНР патрулирование границы с РФ в Донбассе
По словам президента Украины, этот вопрос поднимался на "нормандской встрече" и обсуждается в Минске
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС