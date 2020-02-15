{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Мюнхенская конференция по безопасности — 2020

Макрон считает, что Европе необходима собственная политика в отношениях с Россией

Президент Франции также заявил, что политика "санкций и контрсанкций не принесла ничего позитивного ни России, ни Европе"

МЮНХЕН /Германия/, 15 февраля. /ТАСС/. Европе необходимо больше следовать собственной политике в отношениях с Россией. Об этом в субботу заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

В своем выступлении он отметил, что у европейских и американских ценностей много общего. "Однако есть и такие, которые непохожи на ценности США, поэтому нам нужна определенная степень свободы, нам нужна наша собственная, европейская стратегия, - подчеркнул французский лидер. - У нас другая география, у нас другие представления о социальной справедливости, культурные особенности <...>, которые необходимо защищать".

"У нас своя политика соседства. Например, средиземноморская политика - это европейская политика, а не трансатлантическая политика, политика по отношению к России должна быть европейской политикой, она не может быть только трансатлантической", - указал Макрон.

Президент Франции также в очередной раз высказался за развитие диалога с Москвой. Он подчеркнул, что политика "санкций и контрсанкций не принесла ничего позитивного ни России, ни Европе".

Теги
СШАГерманияРоссияФранцияМакрон, ЭмманюэльМюнхенская конференция по безопасности — 2020
Реклама на ТАСС
Зеленский выступил за совместное с ОБСЕ, ДНР и ЛНР патрулирование границы с РФ в Донбассе
По словам президента Украины, этот вопрос поднимался на "нормандской встрече" и обсуждается в Минске
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС