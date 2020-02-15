Макрон считает, что Европе необходима собственная политика в отношениях с Россией

МЮНХЕН /Германия/, 15 февраля. /ТАСС/. Европе необходимо больше следовать собственной политике в отношениях с Россией. Об этом в субботу заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

В своем выступлении он отметил, что у европейских и американских ценностей много общего. "Однако есть и такие, которые непохожи на ценности США, поэтому нам нужна определенная степень свободы, нам нужна наша собственная, европейская стратегия, - подчеркнул французский лидер. - У нас другая география, у нас другие представления о социальной справедливости, культурные особенности <...>, которые необходимо защищать".

"У нас своя политика соседства. Например, средиземноморская политика - это европейская политика, а не трансатлантическая политика, политика по отношению к России должна быть европейской политикой, она не может быть только трансатлантической", - указал Макрон.

Президент Франции также в очередной раз высказался за развитие диалога с Москвой. Он подчеркнул, что политика "санкций и контрсанкций не принесла ничего позитивного ни России, ни Европе".