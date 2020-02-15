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Зеленский выступил за совместное с ОБСЕ, ДНР и ЛНР патрулирование границы с РФ в Донбассе

По словам президента Украины, этот вопрос поднимался на "нормандской встрече" и обсуждается в Минске

МЮНХЕН, 15 февраля. /ТАСС/. Украина надеется на продвижение идеи совместного патрулирования границы с Россией в Донбассе совместно с представителями ОБСЕ и Донецкой и Луганской народных республик на период подготовки местных выборов в регионе. Об этом в субботу в Мюнхене заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Что касается того, кто может в течение выборов, подготовки, <...> обеспечить безопасность. Мы видим, что это совместная граница, совместные патрули. Поднимал этот вопрос на "нормандской встрече", сейчас мы это обсуждаем и в Минске. Я думаю, что у нас есть возможность додавить, чтобы там были как украинцы, так и представители временно оккупированных территорий, так и ОБСЕ", - отметил он.

Теги
БелоруссияУкраинаКризис на УкраинеЗеленский, Владимир АлександровичМюнхенская конференция по безопасности — 2020
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