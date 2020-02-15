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Мюнхенская конференция по безопасности — 2020

Додон: Молдавия продолжит "политику малых шагов" на переговорах с Приднестровьем

По словам президента Молдавии, в Кишиневе рассчитывают на содействие председательствующей в ОБСЕ Албании в переговорах по приднестровскому урегулированию

МЮНХЕН, 15 февраля. /ТАСС/. Молдавия продолжит "политику малых шагов" в приднестровском урегулировании. Об этом заявил президент Игорь Додон по итогам встречи с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"Обсудили широкий круг вопросов, касающихся отношений между Республикой Молдова и этой международной организацией, в том числе в части укрепления правового государства, защиты прав человека и проведения свободных выборов. Особое внимание уделили нынешнему состоянию и перспективам урегулирования приднестровской проблемы, где ОБСЕ традиционно выступает в роли основной переговорной площадки. Указал на необходимость продолжения "политики малых шагов" и дальнейшей имплементации протокола "Берлин +", - написал Додон на своей странице в Facebook.

По его словам, в Кишиневе рассчитывают на содействие председательствующей в ОБСЕ Албании в переговорах по приднестровскому урегулированию.

На этой неделе Додон заявил, что для решения приднестровской проблемы необходимо согласие как внутри страны, так и на международном уровне. Он признал, что в Кишиневе пока к этому не готовы и поэтому сосредоточатся на решении текущих проблем в отношениях с Тирасполем.

Теги
АлбанияГерманияМолдавияДодон, ИгорьМюнхенская конференция по безопасности — 2020
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