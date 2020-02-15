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Помпео обсудил с коллегами из Южной Кореи и Японии коронавирус и КНДР

Как обратили внимание в Госдепе, трехстороннее сотрудничество является важным для "мира и стабильности в регионе"

ВАШИНГТОН, 15 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео обсудил в субботу с главами МИД Японии Тосимицу Мотэги и Южной Кореи Кан Гён Хва на полях Мюнхенской конференции по безопасности координацию по КНДР и сотрудничество в связи со вспышкой нового коронавируса (2019-nCoV) в Китае. Об этом говорится в распространенном сообщении главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

"Госсекретарь США Майкл Помпео принял участие сегодня (15 февраля) в трехсторонней встрече с главами МИД Японии Тосимицу Мотэги и Южной Кореи Кан Гён Хва на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Стороны подтвердили тесную координацию по КНДР и обсудили совместное взаимодействие в ответ на вспышку коронавируса, а также по другим глобальным вопросам безопасности, вызывающим обеспокоенность, - отмечается в тексте. - Главы внешнеполитических ведомств подчеркнули важность американо-южнокорейского и американо-японского союзов для обеспечения безопасности и процветания в рамках Индо-Тихоокеанской стратегии".

Как обратили внимание в Госдепартаменте, трехстороннее сотрудничество является важным для "мира и стабильности в регионе".

Теги
ЯпонияСШАКНДРКитайСитуация на Корейском полуостровеРеспублика КореяПомпео, Майкл (Майк)Мотэги, ТосимицуРаспространение коронавируса нового типаМюнхенская конференция по безопасности — 2020
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