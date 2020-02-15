Чавушоглу: вопрос о встрече Путина и Эрдогана решится на переговорах в Москве 17 февраля

МЮНХЕН, 15 февраля. /ТАСС/. Представители РФ и Турции на встрече в Москве 17 февраля обсудят вопрос о необходимости новой встречи президентов на фоне ситуации в Идлибе. Об этом заявил в субботу министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу по итогам встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Мюнхене.

"Встреча [Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана] состоится, если будет нужна. Но сначала посмотрим, как пройдет встреча в Москве в понедельник. Мы обсудим все эти вопросы", - сказал он.

"Мы обсудили все эти вопросы [по Идлибу] в позитивном ключе с Сергеем Лавровым, - продолжил Чавушоглу. - Мы решим после встречи в понедельник, нужна ли новая встреча между президентами".

Ранее Чавушоглу заявил, что турецкая делегация отправится 17 февраля в Россию для обсуждения обстановки в сирийской провинции Идлиб, где резко обострилась ситуация после того, как российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины, однако террористы лишь усилили свои атаки. В результате погибли военные специалисты из РФ и Турции. Сирийская армия предприняла ответные действия против экстремистов, взяв 5 февраля город Саракиб под Идлибом.

Утром 11 февраля сирийская оппозиция, поддерживаемая Турцией, приступила к масштабным атакам против войск сирийской армии по двум направлениям - на город Саракиб и населенный пункт Нейраб, расположенный севернее Саракиба в Идлибе. Наступление оппозиции велось под мощным огневым прикрытием турецкой артиллерии. Активное участие в боях принимали сторонники террористической организации "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). Отряды сирийской армии отразили эти атаки. Боевики понесли значительные потери убитыми и ранеными.